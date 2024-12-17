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Польша резко против: Туск о решении по завершению войны в Украине

В Польше категорически ответили на предложение разместить миротворческий контингент в Украине

17 декабря 2024, 20:05
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Кречмаровская Наталия

Западные партнеры пытаются выработать и презентовать оптимальный вариант завершения войны в Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил направить в Украину миротворческий контингент войск НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский в целом готов рассмотреть подобную инициативу. Однако ее поддерживают не все страны-члены НАТО.

Польша резко против: Туск о решении по завершению войны в Украине

Фото портал "Комментарии"

Так не готова направлять свои войска на Украину Польша. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не спекулировать по теме размещения миротворческого контингента в Украине. Он объяснил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-нибудь.

"Польша не принимает во внимание отсылать свои войска куда-нибудь", — сказал Туск, отвечая на вопрос, как оценивает возможность размещения миротворческого контингента в Украине, сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что нужно усиливать Украину, "а не спекулировать", кто готов разместить свои войска.

В рамках усиления Украины Дональд Туск намерен обсудить с другими партнерами проект реализации оснащения украинских бригад, заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Будем пытаться делать так, чтобы сегодня помочь в реализации проекта оснащения бригад. Буду говорить с европейскими партнерами и скандинавскими об этом", — сказал Туск.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине через 24 часа. Портал "Комментарии" рассказывал, что он Трамп уже увидел "небольшой прогресс" в этом вопросе. Также рассказал о самой войне России и Украины.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1034700.html
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