Польша определилась, будет ли отправлять войска в Украину

Премьер Польши Дональд Туск не поддержал своего британского коллегу Кира Стармера, который заявил, что готов отправить миротворческие войска в Украину:

Дональд Туск. Фото: Польское радио

"Польша будет поддерживать Украину так, как она это делала до сих пор: организационно в соответствии с нашими финансовыми возможностями с точки зрения гуманитарной и военной помощи. Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину. Возможно, другие страны захотят предоставить подобные гарантии в будущем".

Туск добавил, что сейчас не пора думать о создании альтернативы трансатлантическому военному альянсу НАТО, и сказал, что страны, предлагающие гарантии безопасности Украине, должны быть уверены, что смогут их выполнить.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что США поддерживают, чтобы мир в Украине после прекращения огня обеспечивали не только европейские военные. В частности, предлагают привлечь миротворцев из Китая и Бразилии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Economist.

По информации издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в том числе Бразилия или Китай. Эти силы могли бы размещаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она обязана делать роль буферной зоны. Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.