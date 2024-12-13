В Польше привели в боевую готовность ПВО и авиацию. Соседняя страна сильно обеспокоена обстрелами Украины со стороны РФ, однако сбивать вражеские цели будет только в случае пересечения государственной границы.

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О действиях в стране сообщили в оперативном командовании Польши.

"Внимание, в связи с очередной атакой Российской Федерации, наносящей удары маневренными ракетами, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, которые расположены, в том числе, на западе Украины.

Командующий РСС в соответствии с действующими процедурами активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и ресурсы, наземные системы ПВО и радиолокационного обнаружения достигли максимальной готовности", – написали в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в настоящее время на Украине продолжается массированная ракетная атака. Враг бьет по критической инфраструктуре крылатыми ракетами и баллистикой, пытаясь оставить украинцев без света и тепла зимой. В свою очередь враг заявляет об "ударах по военным целям".

Сегодня утром российская армия осуществила запуск ракет с бомбардировщиков Ту-95МС, подтвержден запуск ракет типа Х-101, Калибр, также в воздухе Миг-31К и шахеды. Была угроза баллистики из Крыма.

С самого утра оккупанты запустили баллистику по Харьковщине, из-за чего в Харькове и пригороде раздавались мощные взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Харьковскому району.

"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место". Удар по близкому пригороду Харькова подтвердил и Харьковский городской голова Игорь Терехов. Однако оккупанты уже пишут о "победных" попаданиях, как всегда, по "военным объектам".

"Удары нанесены в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении. Ранее в пятницу сообщалось о взрывах также в Одесской области. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, вероятно, поражен подземный склад, сообщил координатор пророссийского. сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в подполье сообщали, что на территории аэродрома могли находиться F-16", – пишет пропагандистское издание РИА-новости.