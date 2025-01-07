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Польша готова оказать помощь Украине в случае выполнения угроз Словакии

Если Словакия не будет давать Украине электроэнергию, то это может сделать Польша

сегодня, 12:33
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Недилько Ксения

Польша готова поставлять Украине электроэнергию, заявила во вторник министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клоска, ссылаясь на угрозы, что Словакия может прекратить поставки электроэнергии своему соседу. Об этом пишет Reuters.

Польша готова оказать помощь Украине в случае выполнения угроз Словакии

Иллюстративное фото

"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украине, но только если Украина об этом попросит", — сказала Генниг-Клоска общественному вещателю TVP Info.

"Наш оператор готов, дело лишь в том, захочет ли Украина, придется ли им воспользоваться. Поведение Фицо против Европы", — добавила она.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на прошлой неделе, что его партия рассмотрит возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину, сокращение помощи беженцам и потребовать возобновления транзита газа или компенсации убытков, которые, по его словам, понесла Словакия из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист-расследователь Кристо Грозев предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО при определенных условиях, таких как удаление военных баз США из Восточной Европы. Грозев отметил, что Путин знает о предстоящем ультиматуме со стороны США и пытается давить на бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы он исключил членство Украины в НАТО в рамках любых переговоров, пишет Novinite.

По словам Грозева, нынешняя позиция Путина, скорее всего, не является окончательной позицией Москвы. Он пояснил, что Трамп до избрания неоднократно выражал готовность прекратить войну в Украине. Однако после победы на президентских выборах Трамп, похоже, применил более взвешенный подход, видимо понимая, что достичь соглашения с Путиным будет непросто. Журналист отметил, что Путин постоянно отвергает предложения, сигнализируя о сложном переговорном процессе впереди.



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