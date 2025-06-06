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Полный разгром планов Путина: Безуглая рассказала, что готовил Кремль в Украине на июнь

Украинская "Паутина" опередила "Молнию Зевса": Безуглая

6 июня 2025, 20:12 comments4926
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Кречмаровская Наталия

В первый день июня СБУ провела эффективную спецоперацию "Паутина", в результате которой было поражено более 40 российских самолетов. Однако Украина, вероятно, опередила Россию в попытке нанести сокрушительный удар.

Полный разгром планов Путина: Безуглая рассказала, что готовил Кремль в Украине на июнь

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что накануне операции "Паутина" российские пропагандисты объявляли, что РФ собирается провести "Молнию Зевса". Это якобы должен был быть разгромный удар Путина по Украине.

"Они трубили о десятках самолетов стратавиации, перемещенных на базы "Оленья" и "Энгельс" для подготовки к удару. (Впоследствии весь мир с интересом рассматривал спутниковые снимки, на которых были видны обгоревшие останки и пепел от этих самолетов)", — отметила Безуглая.

По словам нардепки, о "Молнии Зевса" 30 мая написало российское издание "Блокнот". Она рассказала: в публикации говорилось, что Путин приготовил разгромный удар по Украине. Он должен был произойти, если Украина откажется от требований РФ в Стамбуле. Следует отметить, что переговоры были запланированы на 2 июня.

Безуглая привела также одну из ярких цитат:

"Украину ожидает беспрецедентный по уничтожению ракетный удар, если на переговорах в Стамбуле она отклонит требования, изложенные в российском меморандуме. Для этого на аэродромах "Оленья" и "Энгельс" уже сосредоточены десятки стратегических бомбардировщиков. К ним регулярно везут и уже везут ракеты. Предстоящую операцию по принуждению к миру уже окрестили "Молнией Зевса". Одна из задач: показать Западу, чем обернется для него потенциальный конфликт с Россией".

Безуглая поиронизировала: интересно было бы посмотреть, что стало с лицом автора этих угроз, когда через день после публикации состоялась украинская операция "Паутина".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия уже готовит новый массированный обстрел Украины.




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Источник: https://t.me/marybezuhla/3692
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