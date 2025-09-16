Полное фиаско Путина в войне уже стало фактом: на Западе поразили причину

Россия уже потерпела поражение в войне против Украины или, по крайней мере, не смогла реализовать основные стратегические задачи. Такое мнение высказал в комментарии РБК-Украина известный немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"У меня нет никакого сомнения, что российская военная кампания уже нанесла стране огромный ущерб — и финансовый, и технологический. Расходы колоссальные, а вместе с ними — потеря интеллектуального потенциала, ресурсов и научных достижений", — отметил дипломат.

По словам Ишингера, не только военные цели, вроде покорения Украины или даже дальнейшего наступления, остались нереализованными. Россия, напротив, своими агрессивными действиями существенно укрепила своих оппонентов — в частности, Североатлантический альянс.

"Мы видим, что НАТО стало сильнее. Финляндия и Швеция теперь полноправные члены Альянса. Это прямой результат российской политики. Как отметил президент Финляндии Александер Стубб, ситуация развивается вопреки интересам Кремля", — напомнил Ишингер.

Политик подчеркнул, что происходящее противоречит долгосрочным стратегическим планам России и оборачивается для нее обратным эффектом.

Ишингер также указал, что в Европе укрепляется понимание: помощь Украине это не жест солидарности, а защита собственных интересов.

"Это не просто акт благотворительности. Это вопрос сохранения нашего европейского стиля жизни, нашей культуры, свободы и благосостояния. То есть речь идет не только об Украине, но и о нашем будущем", — подчеркнул он.

Именно это осознание, по мнению Ишингера, и позволяет Европе сохранять устойчивую позицию поддержки Украины даже в долгосрочной перспективе.

"Мы понимаем: если прекратим поддержку и позволим России достичь максимальных результатов — это ударит и по нам. Поэтому я остаюсь оптимистом", — подытожил дипломат.

