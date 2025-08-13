Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте ухудшилась – оккупанты имеют значительные продвижения.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что стало причиной прорыва фронта. По ее словам, "подкрышные" спикеры сейчас в унисон прикрывают прорыв фронта. Он случился в результате задавненных проблем военного управления, призывами мобилизоваться, не уклоняться и выставляют основной проблемой нехватку людей в армии.
По ее словам, в военном управлении наблюдается "задавленный беспросветный бардак со слоями полковников". Безуглая отметила, что их давно нужно было не только не увеличивать, но и "выделить в отдельную бригаду, изолировав от принятия решений, и все еще таскающие бумажки, полные лжи".
Безуглая отметила, что все больше склоняется к мнению, что выиграть войну можем только устранив кадровых традиционных "карьерных" военных от управления войной — "буквально".
