Полковники все еще "таскают бумажки, полные лжи": Безуглая о причинах прорыва фронта

Ситуация на фронте ухудшилась – оккупанты имеют значительные продвижения.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что стало причиной прорыва фронта. По ее словам, "подкрышные" спикеры сейчас в унисон прикрывают прорыв фронта. Он случился в результате задавненных проблем военного управления, призывами мобилизоваться, не уклоняться и выставляют основной проблемой нехватку людей в армии.

"Людей в армии постоянно недостаточно, и проблемы несознательности общества колоссальны. Однако никто так и не провел аудит имеющихся воинских частей и органов управления, не сократил раздутые штабы и не ввел электронный военный билет. Бригады все еще разрывают в клочья, и продолжаются попытки даже создать новые бригады вместо пополнения существующих боевых подразделений”, — отметила народная депутат.

По ее словам, в военном управлении наблюдается "задавленный беспросветный бардак со слоями полковников". Безуглая отметила, что их давно нужно было не только не увеличивать, но и "выделить в отдельную бригаду, изолировав от принятия решений, и все еще таскающие бумажки, полные лжи".

"Кто, наконец, возьмется за аудит украинской боевой системы? Министерство обороны?", — задается вопросом народный депутат.

Безуглая отметила, что все больше склоняется к мнению, что выиграть войну можем только устранив кадровых традиционных "карьерных" военных от управления войной — "буквально".

