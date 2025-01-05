Полковник ВСУ заявил о прямой сдаче украинских земель: что пошло не так

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Slava Kot
Командир 3-й отдельной штурмовой бригады полковник ВСУ Андрей Белецкий заявил, что большинство украинских воинских частей были готовы выполнить приказ о защите Крыма во время нападения России в 2014 году. По его словам, "Украина в 2014 году сдала России полуостров Крым, имея возможности для сопротивления".
Полковник ВСУ Андрей Белецкий. Фото из открытых источников
Андрей Белецкий в интервью Натальи Мосейчук рассказал о своем видении ситуации начала войны с Россией, в частности, по оккупации Крымского полуострова. Как указывает полковник, украинские военные в Крыму могли попытаться оградить полуостров от российской агрессии.
По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады, россияне имели приказ отступать в случае сопротивления и отходить на территорию России, чтобы не подвергать себя опасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении полковника Ивана Якубца, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте и перечислил города, которые будет сдавать Украину.
Также "Комментарии" писали, что военный из Третьей штурмовой бригады Максим Жорин дал прогноз для Украины на 2025 год.
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