Полковник ВСУ заявил о прямой сдаче украинских земель: что пошло не так

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады полковник ВСУ Андрей Белецкий заявил, что большинство украинских воинских частей были готовы выполнить приказ о защите Крыма во время нападения России в 2014 году. По его словам, "Украина в 2014 году сдала России полуостров Крым, имея возможности для сопротивления".

Полковник ВСУ Андрей Белецкий. Фото из открытых источников

Андрей Белецкий в интервью Натальи Мосейчук рассказал о своем видении ситуации начала войны с Россией, в частности, по оккупации Крымского полуострова. Как указывает полковник, украинские военные в Крыму могли попытаться оградить полуостров от российской агрессии.

"Я считаю, что и Крым... не было столь однозначной истории. Мы его просто, в прямом смысле, сдали. Сотни и сотни тысяч людей были за Украину. Десятки тысяч выходили на митинги. Готовы были организовывать "дружины"... большинство частей было готово в первые дни выполнить приказ и оборонять Крымский полуостров", — сказал Белецкий.

По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады, россияне имели приказ отступать в случае сопротивления и отходить на территорию России, чтобы не подвергать себя опасности.

"В случае сопротивления возвращаться и лететь на "голубом вертолете" обратно на Кубань. Но этого не получилось. Поэтому так и сдали", — добавил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении полковника Ивана Якубца, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте и перечислил города, которые будет сдавать Украину.

Также "Комментарии" писали, что военный из Третьей штурмовой бригады Максим Жорин дал прогноз для Украины на 2025 год.