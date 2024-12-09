Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Полковник ВСУ и бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев заявил о сомнениях в способности Украины удержать под контролем ситуацию в районе Курахово. Селезнев выразил надежду, что украинским военным удастся выйти из этого направления и забрать из него технику.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо" прокомментировал ситуацию в Курахове и объяснил, в чем усилилась опасность потерять этот район. По его словам, россияне взяли ближайшие населенные пункты и могут вести огонь, обстреливая трассу к городу.
Селезнев выразил сомнения в возможности держать территории на Кураховском направлении, указывая, что вскоре придется организовывать отход украинских сил из города.
Селезнев считает, что такая ситуация в районе Курахово стала следствием предыдущих действий некоторых военных руководителей, не всегда рациональных. По мнению полковника, такие явления следует исследовать, чтобы не повторять ошибки в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк проанализировал основные тенденции линии фронта и утверждает, что Украина готовится к уходу из Курахово.
Также "Комментарии" писали о прогнозе на войну генерала бундесвера Кристина Фрейдинг, который считает, что Украине придется покинуть Покровск.
Новости