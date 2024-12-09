Полковник ВСУ прогнозирует отход украинских сил из Курахово

Полковник ВСУ и бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев заявил о сомнениях в способности Украины удержать под контролем ситуацию в районе Курахово. Селезнев выразил надежду, что украинским военным удастся выйти из этого направления и забрать из него технику.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо" прокомментировал ситуацию в Курахове и объяснил, в чем усилилась опасность потерять этот район. По его словам, россияне взяли ближайшие населенные пункты и могут вести огонь, обстреливая трассу к городу.

"Расстояние от передовых отрядов окупантов до трассы, которая проходит через Курахово и соединяет Запорожье с Донецком, составляет примерно 1,5 км. То есть вражеские FPV-дроны, минометы, артиллерийские системы полностью простреливают всю эту трассу, соответственно, в таких условиях крайне тяжело обеспечивать стабильную логистику нашего гарнизона в Курахово", — говорит полковник.

Селезнев выразил сомнения в возможности держать территории на Кураховском направлении, указывая, что вскоре придется организовывать отход украинских сил из города.

"Сможем ли мы удержать под контролем ситуацию в районе Курахового, я имею абсолютно обоснованное сомнение… Поэтому считать, что мы сможем в обозримой перспективе дальше держать под контролем этот участок фронта, пожалуй, об этом будет неуместно говорить. Я надеюсь, что в рамках маневровой обороны, арьергардных боев нам удастся вывести наш личный состав, действовавший в обороне этих рубежей и позиций, а также спасти технику и оборудование", – объясняет полковник.

Селезнев считает, что такая ситуация в районе Курахово стала следствием предыдущих действий некоторых военных руководителей, не всегда рациональных. По мнению полковника, такие явления следует исследовать, чтобы не повторять ошибки в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк проанализировал основные тенденции линии фронта и утверждает, что Украина готовится к уходу из Курахово.

Также "Комментарии" писали о прогнозе на войну генерала бундесвера Кристина Фрейдинг, который считает, что Украине придется покинуть Покровск.