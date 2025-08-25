Полиция оштрафовала военных, ехавших сбивать шахеды: официальный комментарий

Рубрики
В соцсетях появилась информация о том, что правоохранители якобы оштрафовали военного за превышение скорости. Полиция подтвердила факт составления постановления, однако предоставила детали, объясняющие ситуацию.
Полиция оштрафовала военных
В 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, двигавшийся по городу со скоростью 79 км/ч. В салоне находились водитель и пассажир в военной форме. Сам водитель признал, что нарушил правила и попросил как можно скорее оформить административные материалы.
В полиции напомнили, что согласно ст. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, военнослужащие несут ответственность за нарушение ПДД на общих основаниях. Именно поэтому патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скоростного режима).
Кроме того, проверка показала: на момент оформления протокола в Киеве и области не было объявлено воздушной тревоги. Она действовала только в Черниговской и Сумской областях. Военные направлялись на будущую задачу, однако это не освобождает от соблюдения ПДД. Водитель не отрицал нарушения и даже предложил уплатить штраф в размере 340 грн на месте через терминал.
В Патрульной полиции призвали граждан и медиа распространять только проверенную информацию и пользоваться официальными источниками во избежание спекуляций вокруг подобных случаев.