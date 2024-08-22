Полетит сразу 100 ракет: когда РФ может снова обстрелять Украину

Россия готовится к новому ракетному удару по Украине, который может быть совершен в День Независимости, 24 августа. Об этом заявил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, сообщает РБК-Украина .

Ракетный обстрел Украины (фото из открытых источников)

По его словам, признаки подготовки к удару включают учебные полеты стратегической авиации окупантов, сопровождающиеся перебазированием самолетов для их защиты от потенциальных атак. Мусиенко отметил, что РФ накапливает ракеты и в настоящее время может иметь около 100 единиц, готовых к применению.

"Риски ракетных обстрелов на фоне празднования Дня Независимости остаются высокими. Игнорировать их невозможно, ведь есть очевидные признаки подготовки России к этому удару", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия накопила ракеты . Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине в День Независимости, считает украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Россия накопила не менее 130 ракет за последние полтора месяца.

Военный эксперт Александр Коваленко указывает, что Россия не наносила по Украине массированных ракетных ударов с более чем 100 единицами ракет или дронов с осени 2022 года. Кроме того, по словам Коваленко, последний сильный удар по Украине был в начале июля, поэтому Россия за это время успела накопить ресурсы для новых атак.

Аналитик прогнозирует, что Россия не будет ограничиваться только ракетами, но и применит дроны во время следующего массированного удара по Украине, в частности, беспилотники-камикадзе Shahed-136. "Информационное сопротивление" указало количество и тип ракет, которые Россия могла накопить для удара по Украине с начала июля.

