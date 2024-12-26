Покушения на военных в России: в ФСБ отчитались о задержании «агентов Украины»

В российском ФСБ отчитались о срыве серии покушений на участвующих в войне высокопоставленных военных Минобороны, пишет пропагандистское РИА-Новости.

Момент задержания "агентов". Фото: скриншот из видео

В Москве снова во всем обвиняют Украину и даже схватили людей, которым инкриминировали подготовку теракта и угрожают пожизненным сроком заключения.

"Одного из чиновников Минобороны планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву из Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; завербованный Киевом в качестве исполнителя теракта россиянин задержан.

Еще одного из чиновников Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами; задержаны 2 гражданина России, которые должны по указанию Киева доставить замаскированное СВУ. Установлен и задержан москвич, который проводил для спецслужб Украины разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей, он направлял своим кураторам фото- и видеоматериалы для подготовки терактов.

Всем 4 задержанным грозит пожизненный срок. Компоненты бомб спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", — говорится в публикации кремлевского агентства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как мигрант, схваченный за убийство генерала в Москве, признал свою вину. Следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (статьи 205, 105 и 223.1 УК РФ), пишет российская газета "Коммерсантъ".

По данным издания, подозреваемый рассказал, что якобы сотрудники управления СБУ по Днепру связались с Курбановым через мессенджеры и предложили "отправиться на заработки" в Россию. После этого ему якобы перевели 100 тысяч долларов на банковскую карту. На эти деньги он купил подержанный электросамокат, который использовал для выполнения разных поручений.