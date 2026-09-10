Покушение на Зеленского могло быть пиаром: эксперт заявил о недоверии заявлениям Банковой



















Сообщение о якобы попытке российского беспилотника атаковать самолет президента Украины Владимира Зеленского в Молдове является серьезной информацией, однако предварительные громкие заявления о покушениях на главу государства могут вынуждать часть общества относиться к таким сообщениям с недоверием. Об этом заявил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Комментируя информацию об инциденте в районе Кишинева, Голобуцкий обратил внимание, что на этот раз речь идет о прозвучавших не только с украинской стороны заявлениях. В то же время, он признал, что сначала воспринял историю через призму информационной политики украинской власти.

"Это серьезное заявление, и можно было бы объяснить его пиаровскими способностями нашей власти, которая любит такие темы рассказывать. Сколько было посягательств на жизнь самого Зеленского, там такие цифры называют. Возможно, это и правда", — отметил Голобуцкий.

По словам политтехнолога, проблема заключается в том, что чрезмерная медийность вокруг предыдущих историй об угрозах Зеленскому способна порождать сомнения даже тогда, когда речь идет о потенциально опасном инциденте.

"Из-за этой пиаровской составляющей нашей власти иногда возникает такой момент, когда не особо веришь во все эти факты", — пояснил политтехнолог.

Отдельно Голобуцкий остановился в Норвегии, отметив масштаб ее помощи Украине. По его оценке, вклад Осло особенно значителен ввиду численности населения страны.

"Вообще, интересная страна Норвегия с точки зрения поддержки Украины. Непропорционально много она дает, непропорционально много участвует в проукраинских действиях разного плана — как экономического, так технологического и военного", — подчеркнул Голобуцкий.

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