Покушение на Трампа: в МИДе объяснили, есть ли связь с Украиной

В Министерстве иностранных дел прокомментировали причастность подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Рута к Украине и призвали мировое сообщество не связывать американца с Украиной.



Райан Рут. Фото из открытых источников

Представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге отреагировал на информацию, что Райан Рут поддерживал Украину.

"Да, мы видим из новостей, что подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине", — сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина осуждает это преступление и другие формы политического насилия. По словам Тихого, подозреваемый в покушении на Трампа не связан с украинскими госучреждениями и не воевал в составе военных формирований в Украине.

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что у него нет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", — сказал спикер МИД.

Напомним, что 15 сентября недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. В попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован 58-летний Райан Рут. Ряд СМИ связали Рута с Украиной. Рут действительно был в Украине в начале вторжения, однако впоследствии покинул страну и написал книгу, в которой раскритиковал украинскую позицию в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп впервые подробно рассказал о покушении на него.



Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на возможную попытку убийства Трампа.