Покушение на Трампа: в МИДе объяснили, есть ли связь с Украиной

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Slava Kot
В Министерстве иностранных дел прокомментировали причастность подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Рута к Украине и призвали мировое сообщество не связывать американца с Украиной.
Райан Рут. Фото из открытых источников
Представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге отреагировал на информацию, что Райан Рут поддерживал Украину.
Спикер МИД подчеркнул, что Украина осуждает это преступление и другие формы политического насилия. По словам Тихого, подозреваемый в покушении на Трампа не связан с украинскими госучреждениями и не воевал в составе военных формирований в Украине.
Напомним, что 15 сентября недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. В попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован 58-летний Райан Рут. Ряд СМИ связали Рута с Украиной. Рут действительно был в Украине в начале вторжения, однако впоследствии покинул страну и написал книгу, в которой раскритиковал украинскую позицию в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп впервые подробно рассказал о покушении на него.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на возможную попытку убийства Трампа.
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