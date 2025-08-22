Покупка авто с пробегом: почему велик риск со временем потерять большую сумму средств

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Покупка автомобиля не из салона часто кажется выгодным решением. Однако здесь сложно не прогадать, ведь такая покупка – это своего рода лотерея. Вы можете как выиграть, так и проиграть, когда после приобретения придется вкладывать большие средства в ремонт. Автомеханики предупреждают: есть категории машин, которые лучше обходить даже при привлекательной цене.
Продажа автомобиля. Фото: из открытых источников
Наибольший риск скрыт в транспортных средствах, попадавших в серьезные ДТП. Такие авто могут иметь скрытые повреждения кузова, проблемы с геометрией или нарушенную безопасность. Даже если снаружи машина выглядит отремонтированной, в критический момент она может подвести.
Также нужно хорошо подумать, прежде чем решиться на приобретение автомобиля, пережившего затопление или пожар. Влага и коррозия способны уничтожить электронику, а скрытые процессы разрушения могут проявиться только спустя несколько месяцев. Восстановление таких машин часто становится в сумму, превышающую их реальную стоимость.
В отдельном внимании нуждаются авто с серьезными проблемами двигателя или коробки передач. Ремонт этих узлов может стоить в разы больше, чем сама машина на вторичном рынке. По словам эксперта, зачастую именно трансмиссия становится причиной огромных затрат нового владельца.
Эксперты советуют всегда проверять историю автомобиля по VIN-коду, проводить диагностику на СТО и обращать внимание на юридическую чистоту документов. Покупка подержанного авто может быть выгодна только тогда, когда она имеет прозрачную историю и действительно хорошее техническое состояние.
Читайте также на портале "Комментарии" – этот звук во время торможения может свидетельствовать об опасности: что должны знать водители.
Также издание "Комментарии" сообщало – водители сами портят свой автомобиль: какие ошибки не следует допускать при мытье авто.