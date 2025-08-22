Покупка авто с пробегом: почему велик риск со временем потерять большую сумму средств

Покупка автомобиля не из салона часто кажется выгодным решением. Однако здесь сложно не прогадать, ведь такая покупка – это своего рода лотерея. Вы можете как выиграть, так и проиграть, когда после приобретения придется вкладывать большие средства в ремонт. Автомеханики предупреждают: есть категории машин, которые лучше обходить даже при привлекательной цене.

Продажа автомобиля. Фото: из открытых источников

Наибольший риск скрыт в транспортных средствах, попадавших в серьезные ДТП. Такие авто могут иметь скрытые повреждения кузова, проблемы с геометрией или нарушенную безопасность. Даже если снаружи машина выглядит отремонтированной, в критический момент она может подвести.

Также нужно хорошо подумать, прежде чем решиться на приобретение автомобиля, пережившего затопление или пожар. Влага и коррозия способны уничтожить электронику, а скрытые процессы разрушения могут проявиться только спустя несколько месяцев. Восстановление таких машин часто становится в сумму, превышающую их реальную стоимость.

В отдельном внимании нуждаются авто с серьезными проблемами двигателя или коробки передач. Ремонт этих узлов может стоить в разы больше, чем сама машина на вторичном рынке. По словам эксперта, зачастую именно трансмиссия становится причиной огромных затрат нового владельца.

"Не ведитесь только по низкой цене. Если автомобиль имеет сомнительную историю или следы серьезного ремонта, лучше отказаться от покупки. Так экономия может обернуться катастрофой для бюджета", — подчеркнул специалист.

Эксперты советуют всегда проверять историю автомобиля по VIN-коду, проводить диагностику на СТО и обращать внимание на юридическую чистоту документов. Покупка подержанного авто может быть выгодна только тогда, когда она имеет прозрачную историю и действительно хорошее техническое состояние.

Читайте также на портале "Комментарии" – этот звук во время торможения может свидетельствовать об опасности: что должны знать водители.

Также издание "Комментарии" сообщало – водители сами портят свой автомобиль: какие ошибки не следует допускать при мытье авто.



