Покровском не ограничатся: какой город дальше может стать целью РФ в Донецкой области

Армия России продолжает попытки прорыва в Покровск в Донецкой области, что может стать ключевым этапом для дальнейшего наступления. Если город будет захвачен, следующей стратегической целью россиян, вероятно, станет Константиновка. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Ступак в интервью Radio NV .

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

Он отметил, что российские войска пытаются охватить Покровск с запада, чтобы перерезать важную транспортную артерию, соединяющую город с Павлоградом.

"И если посмотреть еще шире, то, вероятнее всего, это мое мнение, Константиновка — это, возможно, вторая большая цель, которую себе россияне могут поставить", — сказал Ступак.

По словам эксперта, оккупанты действуют по трем основным направлениям: Временам Яра, Торецкой и Покровской.

"Кто-то может сказать: 'Камон, там такое расстояние безумно'. Но вот этими большими охватами можно минимизировать потери среди личного состава и, атакуя с трех сторон, достичь значительных территориальных достижений. Думаю, что Константиновка и близлежащие населенные пункты станут целью № 2, большой стратегической целью", — считает он.

Наступление россиян в Донецкой области остается одним из самых активных направлений войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Покровском направлении есть продвижение войск. Российские и украинские силы недавно продвинулись юго-западнее Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 20 и 21 декабря.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы недавно отбили позиции в юго-песчаном (юго-западнее Покровска), указывая на то, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись к Песчаному с юга. Российский воин утверждал, что российские силы продвинулись к дороге Т-0515 Яснове-Константинополь к югу от Покровска.

