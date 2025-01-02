«Покровска» больше нет: что произошло в городе Донецкой области

Сегодня в городе Покровск, что на Донетчине, была разрушена стела. Об этом сообщил украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба.

Разрушенная стела в Покровске. Фото: Павел Вышебаба

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву П отбросило к дороге, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, он должен стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в селе Нововасильевка, расположенном к югу от Покровска Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Российские силы преобладают на проводимые активные штурмовые действия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

По информации аналитиков, в течение 30-31 декабря и 1 января российские войска осуществляли интенсивные штурмовые действия на Нововасильевку с юга и востока. Атаки производятся преимущественно силами пехоты, иногда при поддержке бронированной техники и легких артиллерийских танков.

"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же, как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая ситуация на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором , к сожалению", – говорится в сообщении.

Отметим, в ночь на 2 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в городе Курахово и еще в 5 населенных пунктах Донецкой области. "Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях", — говорится в сообщении DeepState.