Российские войска постепенно окружают Покровск — важный логистический центр, с снабжением которого связаны ключевые пути. Спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения Москвы, эти пути оказались под серьезной угрозой, сообщает Reuters.

Наступление армии РФ на Покровск. Фото: УНИАН

Несмотря на упорное сопротивление украинских сил, возможное окружение или захват Покровская предоставит России стратегическое преимущество для последующих атак на разных направлениях на востоке, усиливая давление на Киев в критический период войны.

Российские войска приблизились к важной автомагистрали, соединяющей запад и восток Украины. Из-за постоянных обстрелов большинство транспортных средств пользуются объездными маршрутами для безопасного доступа в Покровск.

В последнее время российские силы также приблизились к главной железнодорожной линии, ведущей к городу из Днепра — важному логистическому узлу.

"Ситуация сложная, враг постоянно атакует пехотой", — отметил заместитель командира 59-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, обороняющей Покровское направление.

Военный с позывным "Феникс" объяснил, что российские силы имеют численное преимущество, атакуют малыми группами, готовы к большим потерям и умело используют рельеф местности и плохую видимость во избежание ударов дронов.

"Они двигаются вперед днем и ночью", — добавил Феникс.

Покровск играет важную роль в обеспечении украинских войск на большом участке фронта благодаря своей инфраструктуре. Однако эта функция уменьшается из-за угроз русской артиллерии и дронов.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне, отметил, что захват Покровска может позволить России осуществить следующие наступления:

"Это открывает возможности для российских сил продвигаться в Днепропетровскую область. Далее они могут ремонтировать и строить железнодорожные линии, что улучшит их логистические возможности и позволит им двигаться на запад".

Граничащая с Покровском Днепропетровская область еще не является частью территорий, которые Россия официально признает своими. В то же время под давлением бывшего президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта возможный контроль России над этой частью территории может укрепить ее позиции на предстоящих переговорах.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска продолжают активные наступательные действия в окрестностях Покровска и на южном фланге этого города. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. По его словам, с начала суток в зоне ответственности подразделений Нацгвардии на Покровском направлении произошло 11 боевых столкновений.