Российские войска продолжают наступление в направлении города Доброполье — последнего крупного населенного пункта на пути к полному окружению Покровска. По данным The Telegraph, захват этого стратегического города может позволить РФ установить контроль над всей Донецкой областью — территорией, на которую Путин претендует как на часть своих максималистских планов.

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Как сообщается, россияне фактически перерезали критически важную логистическую артерию, соединяющую Покровск с другими районами. Дорога Т-05-15, которая обеспечивала поставки украинских защитников, стала объектом постоянных атак вражеских дронов и засад.

"Ездить на автомобиле уже почти невозможно — это как приговор", — цитирует издание одного из украинских военных вблизи фронта.

Чтобы добраться до позиций, бойцы проходят пешком до 20 км, унося все снаряжение на себе.

В воскресенье российские подразделения захватили город Родинское, через который проходила указанная дорога. Это дало РФ контроль за важным транспортным узлом. Родинское, хоть и небольшое, расположено на стратегическом перекрестке. С его потерей Украина фактически осталась с единственным путём обеспечения Покровска.

По словам украинских военных, враг активно применяет тактику, схожую с той, которую использовали немцы во время Второй мировой войны: определяют слабые места в логистических маршрутах, а затем целенаправленно их уничтожают. Именно такая тактика привела к особо интенсивным боям в районах Доброполья, Покровска и Константиновки.

"Когда упадет один город — за ним пойдет и другой", — говорят украинские солдаты.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в еще не обнародованных ранее документах из немецких архивов обнаружены свидетельства о давних имперских амбициях Владимира Путина. Как пишет германское издание Spiegel, еще до того, как он стал президентом России, Путин высказывал претензии на территории Крыма, восточной Украины и северного Казахстана.