Покровск в опасности: россияне придумали, как могут захватить город

На фронте между Покровском и Константиновкой российские войска совершили частичное вклинение и пытаются развивать наступление. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов пояснил, что именно это направление является приоритетным для врага, поэтому речь идет не только о локальном продвижении, ведь россияне стремятся создать угрозу полуокружения, чтобы заставить украинскую оборону перегруппировываться и терять позиции.

Российские солдаты. Фото из открытых источников

Трегубов в эфире "Общественное. Студия" рассказал, что опыт штурмов Мариуполя и Бахмута показал россиянам неэффективность лобовых атак и катастрофические потери. Поэтому армия РФ пытается действовать обходными маршрутами и создать условия для постепенного охвата украинских городов.

"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны — частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, в то время как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отвергнуть их", — отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Россия уже пыталась прорваться в Покровск с помощью диверсионно-разведывательных групп. 18 июля одна из таких групп была уничтожена украинскими силами, но редкие вражеские пехотинцы все же попали в город, где были ликвидированы, сообщает аналитический ресурс Deep State. Целью таких попыток может быть усложнение работы украинских операторов дронов, заставляя их отступить с безопасных позиций.

Россия прорывается между Покровском и Константиновкой

О проблеме вклинения также заметил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, россияне создают постепенное формирование для прорыва между двумя ключевыми городами.

"В новостях все слышат о Покровском направлении, о Константиновском и как бы там — сдерживают напор, но все упускают тот момент, что за 2-3 месяца между ними возник прямый п***ец, который угрожает обстановке на всей части Донбасса, которая осталась под нашим контролем", — предупреждает военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.