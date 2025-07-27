Покровск в опасности: россияне придумали, как могут захватить город

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Slava Kot
На фронте между Покровском и Константиновкой российские войска совершили частичное вклинение и пытаются развивать наступление. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов пояснил, что именно это направление является приоритетным для врага, поэтому речь идет не только о локальном продвижении, ведь россияне стремятся создать угрозу полуокружения, чтобы заставить украинскую оборону перегруппировываться и терять позиции.
Российские солдаты. Фото из открытых источников
Трегубов в эфире "Общественное. Студия" рассказал, что опыт штурмов Мариуполя и Бахмута показал россиянам неэффективность лобовых атак и катастрофические потери. Поэтому армия РФ пытается действовать обходными маршрутами и создать условия для постепенного охвата украинских городов.
Россия уже пыталась прорваться в Покровск с помощью диверсионно-разведывательных групп. 18 июля одна из таких групп была уничтожена украинскими силами, но редкие вражеские пехотинцы все же попали в город, где были ликвидированы, сообщает аналитический ресурс Deep State. Целью таких попыток может быть усложнение работы украинских операторов дронов, заставляя их отступить с безопасных позиций.
Россия прорывается между Покровском и Константиновкой
О проблеме вклинения также заметил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, россияне создают постепенное формирование для прорыва между двумя ключевыми городами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.