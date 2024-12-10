Покровск в огне: власть обратилась к жителям

9 декабря российские войска дважды наносили удары по городу Покровск на Донетчине, из-за чего были разрушены дома, а также повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

Покровск. Фото из открытых источников

Так, в 08:45 произошел вражеский обстрел города, в результате которого были повреждены 2 жилых дома в северо-восточной части Покровска. Информация о пострадавших не поступала.

В 15:45 под обстрел попала северо-западная часть Покровска, в результате которого были повреждены:

— окна и фасады трех частных жилых домов;

— окна и фасады двух многоквартирных домов;

– газовые трубы. От газоснабжения отключены более 30 абонентов.

Информация о пострадавших не поступала.

Местные власти настойчиво обращаются к жителям Покровской громады с призывом эвакуироваться.

"В связи с усложнением ситуации безопасности, призываем вас не медлить с эвакуацией. Напоминаем, что отправка эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Помните, что эвакуация – это ваш шанс защитить себя и своих близких и сохранить жизнь. Не откладывайте важные решения, ведь от своевременности зависит ваша безопасность", – подчеркнули в ГВА.

Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив по телефону в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в некоторых телеграм-каналах начала распространяться информация, что якобы россияне уже прорвали оборону города Покровск Донецкой области и находятся непосредственно в его микрорайонах.

Военные ВСУ начали массово опровергать эту дезинформацию, объяснив, чем это может обернуться.