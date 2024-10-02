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Покровск в огне: оккупанты уничтожают критическую инфраструктуру

Без света осталось более полутора тысяч абонентов

сегодня, 12:58
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Недилько Ксения

Уничтожены частные дома и хозяйственные постройки. Враг продолжает наносить удары по Покровску. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Покровск в огне: оккупанты уничтожают критическую инфраструктуру

Покровск. Фото из открытых источников

За прошедшие сутки громада находилась под обстрелами. Во вражеский огонь попала северо-западная часть города .

1 октября в 22:18 в результате обстрела полностью уничтожено более 10 частных домовладений, 7 хозяйственных построек и авто покровчан.

Кроме жилой застройки Покровской громады российские войска продолжают бить по критической инфраструктуре, в частности, энергетическим объектам. Так, в результате попадания в электрическую подстанцию, расположенную за пределами громады, без электроснабжения остались около 1500 абонентов, среди которых жители с. Котлино (частично), с. Новоалександровка, с. Волковое, с. Соленое, с. Нововасиловка, с. Успеновка.

"Спасти человеческие жизни сегодня может только эвакуация! Сохраните себя и своих близких", – призывают в местных властях.

Покровск в огне: оккупанты уничтожают критическую инфраструктуру - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                                                       

оккупанты утром ударили по Харькову КАБами

В 4:10 враг попал КАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела авиабомбой поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия. Детали – по ссылке.



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