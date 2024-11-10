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Покровск в огне: есть погибшие и разрушение критической инфраструктуры

В Покровской ТГ есть погибшие и пострадавшие в результате обстрелов

10 ноября 2024, 11:27
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Недилько Ксения

За прошедшие сутки враг нанес очередные удары по Покровской громаде. В ночь с 8 на 9 ноября произошел обстрел центральной части Покровска. Повреждены 2 многоэтажки, газовая труба и дорожное покрытие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Покровск в огне: есть погибшие и разрушение критической инфраструктуры

Ликвидация пожара в Покровске. Фото: ГСЧС Украины

Приблизительно в 07:20 произошел обстрел села Млечное (Пушкино). Тип вооружения устанавливается. Снаряд попал во двор частного дома, в результате чего мужчина 1957 г.р. получил ранения, не совместимые с жизнью.

Около 15:00 враг нанес 2 авиаудара управляемыми авиабомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК по восточной части Покровска. Повреждены 12 частных домов и газопровод. Информация о пострадавших не поступала.

В результате обстрела произошло два пожара, на укрощение одного из которых у чрезвычайников ушло более 7 часов.

Около 15:30 FPV дрон попал на окраины Покровска, в результате чего пострадали два человека: мужчины 1995 г.р. и 1982 г.р. Поврежден автомобиль "Mersedes Sprinter".

Покровск в огне: есть погибшие и разрушение критической инфраструктуры - фото 2
Покровск в огне: есть погибшие и разрушение критической инфраструктуры - фото 3
Покровск в огне: есть погибшие и разрушение критической инфраструктуры - фото 4
Покровск в огне: есть погибшие и разрушение критической инфраструктуры - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты имеют значительные продвижения на фронте: карта DeepState

Враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

По данным Института изучения войны, украинские и российские силы недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжающихся боев в этом районе 9 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября и 9 ноября, показывают, что украинские силы восстановили утраченные позиции севернее Новогродовки.

Пропагандистские военкоры 8 ноября заявляли, что украинские войска регулярно контратакуют вблизи Новогродовки и недавно отбили опорный пункт к северу от населенного пункта. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль трассы Е-50 (Донецк-Покровск) к северу от Селидово. Также было заявление, что российские войска также продвинулись на глубину до 1,28 километра вдоль железной дороги к югу от Григорьевки и восточной Петровки, но ISW не нашел подтверждения этих утверждений.
Где еще продвинулись оккупанты – читайте по ссылке.



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