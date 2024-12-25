Покровск может попасть в окружение: россияне уже пытаются прорваться в город

Российские войска продолжают пытаться прорвать оборону украинских военных в направлении Покровской, Донецкой области, с целью окружения группировки ВСУ в этом регионе. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время телемарафона.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, на Покровском направлении Россия сосредоточила три общевойсковых армии. Несмотря на интенсивные атаки, враг не добился успеха ни в самом городе, ни на его окрестностях.

"Это направление остается одним из самых горячих. Вражеские диверсионно-разведывательные группы пока не проникли в город. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окрестностей Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для охвата самого города", — отметил Трегубов.

В оперативной группировке "Хортица" подчеркнули, что возле Покровска сейчас сосредоточено значительное количество живой силы врага, численно превосходящее украинские силы. Поэтому бои в регионе носят чрезвычайно жесткий характер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда начнется штурм Покровска . Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV согласен с мнением, что вражеские войска пытаются не штурмовать большие города, а обходить их и перерезать пути снабжения. По словам эксперта, за исключением Бахмута, враг пытался использовать эту тактику в большинстве крупных городов, которые ему удалось захватить.

В частности, отметил Нарожный, россияне не могут захватить Курахово. Именно поэтому они пробуют окружить его с флангов. Такую же тактику они используют недалеко от Покровска и Великой Новоселки.

