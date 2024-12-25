logo

BTC/USD

96562.37

ETH/USD

3406.15

LTC/USD

104.17

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Покровск может попасть в окружение: россияне уже пытаются прорваться в город
commentss НОВОСТИ Все новости

Покровск может попасть в окружение: россияне уже пытаются прорваться в город

Россияне пытаются прорваться в город через левый и правый фланги.

25 декабря 2024, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские войска продолжают пытаться прорвать оборону украинских военных в направлении Покровской, Донецкой области, с целью окружения группировки ВСУ в этом регионе. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время телемарафона.

Покровск может попасть в окружение: россияне уже пытаются прорваться в город

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, на Покровском направлении Россия сосредоточила три общевойсковых армии. Несмотря на интенсивные атаки, враг не добился успеха ни в самом городе, ни на его окрестностях.

"Это направление остается одним из самых горячих. Вражеские диверсионно-разведывательные группы пока не проникли в город. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окрестностей Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для охвата самого города", — отметил Трегубов.

В оперативной группировке "Хортица" подчеркнули, что возле Покровска сейчас сосредоточено значительное количество живой силы врага, численно превосходящее украинские силы. Поэтому бои в регионе носят чрезвычайно жесткий характер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда начнется штурм Покровска . Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV согласен с мнением, что вражеские войска пытаются не штурмовать большие города, а обходить их и перерезать пути снабжения. По словам эксперта, за исключением Бахмута, враг пытался использовать эту тактику в большинстве крупных городов, которые ему удалось захватить.

В частности, отметил Нарожный, россияне не могут захватить Курахово. Именно поэтому они пробуют окружить его с флангов. Такую же тактику они используют недалеко от Покровска и Великой Новоселки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости