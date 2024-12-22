Покажет свою слабость: на какой шаг Трампу ни в коем случае нельзя идти с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин воспринимает любые заявления избранного президента США Дональда Трампа о переговорах, как слабость. По словам украинского политического обозревателя Виталия Портникова, Путин будет считать, что он в таком случае может диктовать свои условия.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Комментарии

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение о контактах между Вашингтоном и Москвой. По его словам, Трамп не будет встречаться с Путиным, если не будет конкретных проектов для окончания войны в Украине.

"Должна быть четко сформирована позиция США по этому вопросу и России. Более того, США должны убедиться, что РФ отреагирует с одобрением на предложения Трампа, тогда возможна эта встреча. Но если Трамп встретится с Путиным, это будет проявлением его слабости", — считает Портников.

Политический обозреватель указывает, что Джо Байден не просто так перестал общаться с Путиным. По словам Портникова, США потребовали от РФ не начинать полномасштабное вторжение, однако Путин проигнорировал это. Как следствие, если Трамп хочет встретиться с Путиным, это будет признаком того, что он готов с ним разговаривать на позициях 2022 года.

"Путин воспринимает позицию слабости достаточно просто, мол, если они так хотят со мной встретиться, что даже критикуют своих предшественников за неправильную политику, значит при встрече со мной, они капитулируют. Они пойдут на все мои условия, иначе зачем им со мной встречаться? Они-то знают мою позицию", — считает Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может согласиться окончить войну в 2025 году: какие условия.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине.