Покажет свою слабость: на какой шаг Трампу ни в коем случае нельзя идти с Путиным

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин воспринимает любые заявления избранного президента США Дональда Трампа о переговорах, как слабость. По словам украинского политического обозревателя Виталия Портникова, Путин будет считать, что он в таком случае может диктовать свои условия.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Комментарии
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение о контактах между Вашингтоном и Москвой. По его словам, Трамп не будет встречаться с Путиным, если не будет конкретных проектов для окончания войны в Украине.
Политический обозреватель указывает, что Джо Байден не просто так перестал общаться с Путиным. По словам Портникова, США потребовали от РФ не начинать полномасштабное вторжение, однако Путин проигнорировал это. Как следствие, если Трамп хочет встретиться с Путиным, это будет признаком того, что он готов с ним разговаривать на позициях 2022 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может согласиться окончить войну в 2025 году: какие условия.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине.
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