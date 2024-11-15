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Пока Байден в кресле, США будут еженедельно отправлять Украине оружие

Действующие власти планируют успеть до прихода Трампа отправить Украине 7,1 млрд долларов помощи

сегодня, 07:44
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Недилько Ксения

Минобороны США будет еженедельно отправлять Украине партии оружия. Это необходимо, чтобы успеть выделить оставшуюся помощь нашей стране.

Пока Байден в кресле, США будут еженедельно отправлять Украине оружие

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

Она сказала, что еженедельные поставки предназначены для того, чтобы успеть выделить оставшиеся 7,1 млрд долларов помощи Украине до окончания полномочий президента США Джо Байдена, а также его администрации. То есть до прихода новоизбранного президента Америки Дональда Трампа.

Сингх добавила, что продолжение поставок новых партий оружия является тем обещанием Украине, которое дал Байден. Следовательно, Министерство обороны США продолжает выполнять это обещание, еженедельно отправляя пакеты помощи.

"Министр (обороны США Ллойд Остин, — ред.) не позволит, чтобы запасы истощились до критического уровня. Поэтому по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные склады, вы будете видеть поток средств и вооружения в Украине", — резюмировала Сингх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

После анонсированного назначения Маска в команду Трампа пользователи отказываются от его соцсети.

Футбольный клуб "Санкт-Паули" первым среди клубов Бундеслиги объявил о своем решении покинуть платформу X (ранее Twitter ). Об этом сообщает BILD .

С приходом Илона Маска на должность владельца соцсети в 2022 году ее репутация, по мнению клуба, значительно ухудшилась.

"Илон Маск превратил X в "машину ненависти". Расизм и теории заговора распространяются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы практически не санкционируются и продаются якобы свобода слова", — пояснили представители клуба, чья учетная запись на X насчитывает более 250 000 подписчиков. В "Санкт-Паули" добавили, что обеспокоены анонсированным назначением Маска на официальный пост в правительстве Дональда Трампа.



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