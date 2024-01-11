Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства по борьбе с БПЛА



















Представители Государственной пограничной службы получили радиоэлектронные устройства для обнаружения и обезвреживания вражеских дронов от Фонда Вадима Столара. Об этом говорится в сюжете Новости. Live.

Пограничники получили помощь от Фонда Вадима Столара (фото из открытых источников)

“Благотворительный фонд Вадима Столара сегодня передает защитникам нашей границы комплексы обнаружения и противодействия дронам. Это устройства для радиоэлектронной борьбы против средних и малых БПЛА. Беспилотники стали весомым фактором современной войны и, к сожалению, у врага их хватает. Нашим военным нужно защититься от этой опасности, и передаваемая нами техника создана именно для таких целей”, – рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда .









Пограничники отмечают, что средства РЭБ максимально необходимы для каждой группы, которая выдвигается к выполнению боевого задания. Ведь бойцы ежедневно сталкиваются с массовым использованием ударных беспилотников врагом.









"Представители нашей воинской части благодарят Фонд Вадима Столара за предоставленные средства радиоэлектронной борьбы, которые помогают выполнять боевые задачи и сохранять жизнь людей", — сказал военнослужащий ГНСУ с позывным "Шум".









Сохранение жизней украинских бойцов, обеспечение их современным оборудованием и экипировкой всегда остается задачей №1 для нашего Фонда в направлении военной помощи. Поэтому мы продолжаем передавать на нужды фронта все, что работает на эту задачу: от бронежилетов и тепловизоров до автомобилей, БПЛА и антидроновых комплексов", – отметил основатель БФ Вадим Столар.









Напомним, что всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара более 500 единиц спецтехники и высокотехнологичного оборудования и около 50 тыс. единиц военного снаряжения и экипировки.