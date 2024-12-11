Поговорив с Путиным, Орбан снова пугает мир войной в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о "наиболее опасных неделях" российско-украинской войны. Об этом он сообщил в своем сообщении в соцсети X.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели российско-украинской войны. Мы делаем все возможные дипломатические шаги, чтобы аргументировать пользу прекращения огня и мирных переговоров", — написал венгерский лидер.

Перед тем Орбан позвонил Путину по поводу Украины. Стало известно, что во время беседы венгерский политик выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического решения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров, пишут российские СМИ.

Путин же изложил оценки развития ситуации и "деструктивной линии киевского режима", который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования. Разговор прошел по инициативе Орбана.

Также " Комментарии" писали о том, что Орбан уехал к Трампу и Маска во Флориду. Политик посетил новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде с новой "мирной миссией", сообщает Le Monde.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что эта встреча показала, что "силы, которые выступают за мир в Украине, были правы, радуясь победе Дональда Трампа".

Он добавил, что после визита во Флориду "на этой неделе состоятся еще как минимум два мероприятия в рамках венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра". Издание напоминает, что эта инициатива Орбана вызвала раздражение у европейских лидеров еще в июле, когда он поехал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не посоветовавшись с ними.