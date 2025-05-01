Погода не на стороне ВСУ: враг усиливает наступление

Наступившие в эти дни погодные условия способствуют российской армии, которая проводит активные наступательные действия, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ активизировалась на фронте. Фото из открытых источников

"Погода вносит свои коррективы, которые сейчас больше играют в пользу россиян", – отметил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, весной значительно увеличилось количество штурмовых действий со стороны армии РФ.

"И это я имею в виду последние 2 недели, когда появилась "зеленка" и окончательно высохли почвы. Погодные условия дают возможность россиянам беспрепятственно добираться до наших позиций на любой технике и при необходимости быстро десантироваться и укрыться в посадках", — рассказал офицер ВСУ.

Он добавил, что в основном усилия противника сосредоточены на Покровском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Эстонии начались национальные учения Kilp ("Щит") и Miljon Miksi ("Миллион почему") с отработки действий в кризисных ситуациях на границе с Россией. В частности, отрабатывается эвакуация населения из Нарвы и Силламяэ. В мероприятиях задействованы Департамент полиции и пограничной охраны, Силы обороны и добровольческая военизированная организация Кайтселийт. В общей сложности — 1200 человек. За основу взят сценарий миграционного кризиса. Среди прочего, участники маневров будут тренироваться отражать попытки прорыва через границу.