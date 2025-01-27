Погибший Коханивский служил в скандальной 125-й бригаде: о чем предупреждал

Военный Игорь Луценко прокомментировал обвинения генерала Юрия Галушкина в провале обороны Харькова. По его словам, погибший Николай Коханивский воевал именно в 125-й бригаде. Луценко обращает внимание, что именно в канун российского наступления он жаловался на крайне плохое управление, снимал видео о том, как не происходила подготовка к наступлению россиян, как отсутствуют надлежащие линии укрепления. Кроме того, он рассказывал, что офицеры требуют у подчиненных взятки, даже за право воевать своими ФПВ.

Николай Коханивский

"Он на такое предложение, конечно, не шел, хотя был обучен. Погиб героически, когда в качестве пехотинца отражал российское наступление", – отметил Луценко.

Также он рассказал, когда он и его собратья работали на Харьковщине, то имели нулевое взаимодействие как с командованием, так и со 125 бригадой (кроме неформальной низовой коммуникации с их БПЛАшниками).

"Никакой поддержки ни до, ни во время операции, ни после мы от них не получили. Даже когда в очевидно критической ситуации мои бойцы обращались за помощью – отказ. От командования ОТУ также мы должное взаимодействие не получили. Из-за чего едва не погибли, если бы заранее не приняли дополнительные меры, не подстраховались. Хорошая привычка – исходить из того, что в штабе сидят русские шпионы. Общался лично с Галушкиным – слушал от него невежливый тон, слова мне не давал сказать. Кстати, и бумаг надлежащих мы от них не дождались, из-за чего нам не выплатили боевые", – рассказал Луценко.

По его словам, он не может точно сказать или виноват Галушкин в провале обороны, или нет.

"Я не сомневаюсь, что наши правоохранители, а также судьи не способны провести чистый судебный процесс. Поэтому если раньше топ-коррупционеры происходили испугом, в худшем случае – некоторым сроком в СИЗО, то так же будет и с генералами. Ожидаю несуразных обвинений и плохой работы следователей, не ожидаю, что истина будет установлена в суде", — подчеркнул Луценко.

Правда, по его словам, нужно определиться с тем подсудимые ли командиры или нет.

"Если они будут неподсудны, если тянуть за уши узкое юридическое понятие "боевого иммунитета", чтобы вообще организовать полную безнаказанность высших офицеров – привет, массовое СЗЧ и лишние потери. Привет, повторение Харьковского провала. А также всего того, что мы видели с самого начала полномасштабки", – говорит Луценко.

Он отметил, если у нас будет слишком много неадекватных военных топ-руководителей – мы точно проигрываем войну.

Напомним, портал "Комментарий" рассказывал , что многомиллионные залоги для генералов называют издевательством над военными.



