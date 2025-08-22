logo

Погибнем как государство и народ, медленной смертью: Безуглая поставила точку в гарантиях безопасности
НОВОСТИ

Погибнем как государство и народ, медленной смертью: Безуглая поставила точку в гарантиях безопасности

Безуглая назвала единственные действенные гарантии безопасности для Украины

22 августа 2025, 21:49 comments1464
С понедельника – от встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского украинские и мировые политики и эксперты обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины. Обговариваются разные варианты, однако окончательно наработанного пока нет, или его не представляют широкой общественности.

Погибнем как государство и народ, медленной смертью: Безуглая поставила точку в гарантиях безопасности

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала о своем видении гарантий безопасности для Украины.

По ее словам, "гарантии безопасности", которые сейчас "рассматривают", — это ни о чем, как и очередные фантомы мира. Единственные гарантии безопасности, по убеждению народного депутата, слабая Россия и постоянное военное превосходство Украины.

"Пока Россия не ослабнет, а мы не станем в режим постоянной обороны с перестройкой общества, экономики и войска, никакого мира не будет! А если это не случится, если мы этого не сделаем, то просто погибнем как государство и народ. Медленной смертью. По кусочкам", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая снова не удержалась — в парламенте полностью раскритиковала своих коллег и рассказала, какие неотложные проблемы нужно решать.

Безуглая опубликовала свою речь, после которой, по ее словам, Рада отказалась работать. Нардепка говорила о смерти, объяснила, что хочет показать реальность войны, которая стучит в дверь каждому. По ее словам, лучше бороться, чем уклоняться. А политиков, по ее убеждению, нужно оценивать не просто как хорошего человека, а по его действиям.

По ее словам, удлиненный в войну мандат нардепов — это о работе вдвое, втрое более интенсивной.




Источник: https://t.me/marybezuhla/4683
