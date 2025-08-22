Погибнем как государство и народ, медленной смертью: Безуглая поставила точку в гарантиях безопасности

С понедельника – от встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского украинские и мировые политики и эксперты обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины. Обговариваются разные варианты, однако окончательно наработанного пока нет, или его не представляют широкой общественности.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала о своем видении гарантий безопасности для Украины.

По ее словам, "гарантии безопасности", которые сейчас "рассматривают", — это ни о чем, как и очередные фантомы мира. Единственные гарантии безопасности, по убеждению народного депутата, слабая Россия и постоянное военное превосходство Украины.

"Пока Россия не ослабнет, а мы не станем в режим постоянной обороны с перестройкой общества, экономики и войска, никакого мира не будет! А если это не случится, если мы этого не сделаем, то просто погибнем как государство и народ. Медленной смертью. По кусочкам", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая снова не удержалась — в парламенте полностью раскритиковала своих коллег и рассказала, какие неотложные проблемы нужно решать.

Безуглая опубликовала свою речь, после которой, по ее словам, Рада отказалась работать. Нардепка говорила о смерти, объяснила, что хочет показать реальность войны, которая стучит в дверь каждому. По ее словам, лучше бороться, чем уклоняться. А политиков, по ее убеждению, нужно оценивать не просто как хорошего человека, а по его действиям.

По ее словам, удлиненный в войну мандат нардепов — это о работе вдвое, втрое более интенсивной.



