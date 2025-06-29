Погиб украинский пилот истребителя F-16 во время массированной атаки РФ: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ночь на 29 июня 2025 года Россия совершила массированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов разных типов. Всего РФ выпустила более 500 воздушных целей. Во время противодействия российскому обстрелу погиб украинский пилот, подполковник Максим Устименко, руководивший истребителем F-16.
Погиб пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Фото из открытых источников
По сообщению Воздушных сил ВСУ, к отражению атаки были привлечены все имеющиеся силы и средства, включая современные боевые самолеты. Истребители F-16 сыграли одну из ключевых ролей в уничтожении большого количества вражеских дронов. Пилоты работали в условиях чрезвычайного риска, выполняя боевые задания, во время которых один из летчиков погиб.
Максиму Устименко удалось сбить не менее семи вражеских воздушных целей. Во время уничтожения последней из них его самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Как отмечают в Воздушных силах, пилот F-16 до последнего пытался спасти машину и избежать жертв среди гражданского населения. Он отвел истребитель как можно дальше от населенного пункта, но катапультироваться не успел.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки РФ в ночь на 29 июня в сети распространилась информация об "ощутимых потерях" со стороны Украины.
Также "Комментарии" писали о том, как Украина потеряла первого пилота истребителя F-16.