Погиб украинский пилот истребителя F-16 во время массированной атаки РФ: что известно

В ночь на 29 июня 2025 года Россия совершила массированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов разных типов. Всего РФ выпустила более 500 воздушных целей. Во время противодействия российскому обстрелу погиб украинский пилот, подполковник Максим Устименко, руководивший истребителем F-16.

Погиб пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Фото из открытых источников

По сообщению Воздушных сил ВСУ, к отражению атаки были привлечены все имеющиеся силы и средства, включая современные боевые самолеты. Истребители F-16 сыграли одну из ключевых ролей в уничтожении большого количества вражеских дронов. Пилоты работали в условиях чрезвычайного риска, выполняя боевые задания, во время которых один из летчиков погиб.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", — говорится в заявлении Воздушных сил.

Максиму Устименко удалось сбить не менее семи вражеских воздушных целей. Во время уничтожения последней из них его самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Как отмечают в Воздушных силах, пилот F-16 до последнего пытался спасти машину и избежать жертв среди гражданского населения. Он отвел истребитель как можно дальше от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки РФ в ночь на 29 июня в сети распространилась информация об "ощутимых потерях" со стороны Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как Украина потеряла первого пилота истребителя F-16.