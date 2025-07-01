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Погиб известный командир 110 бригады: что известно

На войне погиб командир 110 омбр Сергей Захаревич

1 июля 2025, 18:08
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Недилько Ксения

Стало известно о гибели на фронте командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергея Захаревича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию генерала Сергея Собко, который сообщил печальное известие в Facebook.

Погиб известный командир 110 бригады: что известно

Погиб известный командир 110 бригады: что известно

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда стали офицерами.

Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего – это aggressiveness и initiative. Ооо, это о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с двумя качествами.

Ты говорил, что удача предательская, она тебя предавала часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что.

Твой юмор и положительное настроение, даже в самую ср*ку, всегда поддерживал всех, заряжал", – написал Собко.

Напомним, Сергей Захаревич был назначен командиром 110 ОМБр в феврале 2025 года. До этого он служил заместителем командира 33-й механизированной бригады.

Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в июле 2022 года.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 29 июня 2025 года Россия осуществила массированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов разных типов. Всего РФ выпустила более 500 воздушных целей. Во время противодействия российскому обстрелу погиб украинский пилот, подполковник Максим Устименко, руководивший истребителем F-16.



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