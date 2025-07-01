Стало известно о гибели на фронте командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергея Захаревича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию генерала Сергея Собко, который сообщил печальное известие в Facebook.

Погиб известный командир 110 бригады: что известно

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда стали офицерами.

Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего – это aggressiveness и initiative. Ооо, это о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с двумя качествами.

Ты говорил, что удача предательская, она тебя предавала часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что.

Твой юмор и положительное настроение, даже в самую ср*ку, всегда поддерживал всех, заряжал", – написал Собко.