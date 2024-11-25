Поджигали ТЦК и авто военных: стало известно, кто действовал в двух областях

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух поджигателей, выполнявших задачи российских спецслужб в разных регионах Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Основными "целями" злоумышленников были здания государственных учреждений Украины, а также автомобили украинских защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных жителей, которые искали быстрые заработки в Телеграм-каналах. Впрочем, вместо обещанных рашистами денег фигуранты получили подозрение и перспективу тюремного заключения.

Так, в Киевской области:

задержан 18-летний житель Кагарлыкского района, который поджег здание местной территориальной громады.

Для совершения преступления молодой человек разбил металлопластиковое окно госучреждения и вылил легковоспламеняющуюся смесь внутрь помещения.

Затем фигурант снял видео возгорания на камеру телефона и отправил "отчет" своему русскому куратору.

После выполнения первой задачи злоумышленник должен был приступить ко второй – сжечь здание Укрпочты в соседнем населенном пункте. Впрочем, он не успел этого сделать, поскольку был задержан "по горячим следам".

В Сумах:

разоблачен 35-летний безработный, который поджег 2 приемные ТЦК и 3 служебных автомобиля украинских военных.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

▪ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской, Сумской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Сумской областной и Обуховской окружной прокуратур.