Подумайте дважды: почему водителям не стоит использовать прикуриватель для зарядки телефона

Для многих автовладельцев обыденна ситуация, когда они для удобства используют переходники в прикуриватели для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, зарядка идет. На первый взгляд, все вроде бы хорошо, но автомеханики предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.

Зарядка телефона в авто. Фото: из открытых источников

Следует понимать, что прикуриватель не рассчитан на длительное использование в качестве источника питания для электроники. Большинство неоригинальных адаптеров изготовлено из недорогих материалов, не выдерживающих перепадов температуры и нагрузки. Их внутренняя схема часто не имеет ни фильтров, ни стабилизаторов напряжения. Это приводит к тому, что при каждом включении или выключении двигателя на гаджет подается ток с пиками, которые вызывают проблемы аккумулятора телефона.

Если систематически использовать такие устройства, это может привести к проблемам с батареей гаджета, появлению проблем с запуском авто и даже к потенциальному возгоранию. Особенно, если вы оставляете адаптер подключенным надолго – даже без подключенного устройства. Некоторые модели продолжают получать ток, нагреваясь и провоцируя утечку электроэнергии.

Водителей просят обратить внимание на еще один момент: перегрев проводки. Если переходник плохо контактирует или имеет дефект, то ток проходит с повышенным сопротивлением, что вызывает локальный перегрев. В худших случаях – это причина короткого замыкания или даже возгорания.

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