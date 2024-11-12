Подрыв Кураховской дамбы: кто получил выгоду от ее разрушения

Подрыв Кураховской дамбы был своевременным, поскольку это улучшило оборонные позиции украинских защитников на северном фланге укрепрайона, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Дамба в районе Курахово разрушена. Фото из открытых источников

"Дамбу возле Курахово взорвали вовремя. Это было необходимо для обеспечения северного фланга обороны Кураховского укрепрайона", – отметил Николай Мельник.

Вместе с тем, отметил он, теперь россияне сделают все, чтобы прорваться в Константинополь с юга и оцепить группировку украинских войск.

Офицер ВСУ рассказал, что для достижения цели россиянам осталось преодолеть 8 километров, что не составит большой проблемы.

"Надеюсь, там сейчас разворачиваются новые резервы, а не очередной приданный батальон Территориальной обороны", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию. "Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.