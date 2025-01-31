«Подростков из Сумщины отправили в тренировочный лагерь, который организовала 41 ОМБр ВСУ»: что известно

Российские пропагандисты в Telegram распространяют фото, на котором якобы изображены подростки из Сумской области, которых отправили в тренировочный лагерь, организованный 41 ОМБр ВСУ. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности отмечают, что это фейк.

Иллюстративное фото

На самом деле: фотография создана с помощью искусственного интеллекта. Шевроны на одностроях, изображенные на фото, не используются в 41-м ОМБр ВСУ, лица всех подростков – на одном уровне, а руки каждого находятся под столом.

Для подкормки нарратива о "подростках из Сумщины в рядах ВСУ" россияне использовали несколько настоящих объявлений об исчезновении юношей в разных регионах Украины в течение 2024 года и изменили у них место и дату.

Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, граждане до 25 лет могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, подписав контракт.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты снова обвиняют Украину, врут, что бьют только по "военным объектам".

"В Сумах украинское ПВО отработало ракетами по жилому дому". Такое тиражируют пропагандистские z-каналы Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: эти "заявления" фейкеров – продолжение лживого нарратива о "кривой украинской ПВО", которым оккупанты пытаются скрыть и переложить ответственность за свои военные преступления на жертву. На деле, вчера ночью вражеский Shahed попал в многоквартирный дом и унес жизни девяти человек.