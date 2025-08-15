Подробности телефонного разговора Трампа с Лукашенко

Рубрики
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, который назвал "прекрасным". По его словам, главной целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 заключенных, а также обсудить возможность увольнения еще около 1300 человек.
Разговор Трампа с Лукашенко
Трамп отметил, что беседа прошла в положительном ключе и охватила ряд тем, в частности, предстоящий визит Владимира Путина на Аляску. Американский президент заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с Лукашенко.
Издание Time ранее писало, что с начала года Лукашенко ведет диалог с администрацией Трампа, предлагая себя в качестве посредника между Вашингтоном и Кремлем. По данным журналистов, он давал советы американским чиновникам по поводу того, как содержать переговоры с Россией в нужном русле, уверял в готовности Москвы к "добросовестному диалогу" и пытался привлечь Трампа.