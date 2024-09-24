Подразделения ГУР зачистили от оккупантов Агрегатный завод в Волчанске (ВИДЕО)

В результате очень сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает портал "Комментарии".

Волчанский агрегатный завод. Фото: скриншот из видео ГУР

Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (кубинка, москва).

Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.

Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты взяли под огневой контроль трассу на Харьковщине

Враг взял под огневой контроль трассу Боровая – Купянск-Узловой. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович, передает портал "Комментарии".

"Есть угроза на этом направлении. Важно с точки зрения логистики не допустить врага к этому пути. И пытается он на самом деле туда прорваться. Довольно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огневым контролем, но тем не менее стараемся, несмотря на многочисленное преимущество врага, не давать ему значительных продвижений", – подчеркнул военный. Он также сообщил, что на этом направлении действуют "вагнеровцы" и "шторм V".