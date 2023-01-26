logo

BTC/USD

23198.21

ETH/USD

1617.87

LTC/USD

89.54

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и «Фундации Течия»
commentss НОВОСТИ Все новости

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и «Фундации Течия»

19 различных бригад Сил обороны Украины получили более 70 печок-буржуек от «Фундации Течия»

сегодня, 15:36
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

 Более 70 печек-буржуек помогают согреться и приготовить еду военным 19 различных бригад Сил обороны Украины. Печи изготовляют волонтеры в Кривом Роге на заказ "Фундации Течия".

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и «Фундации Течия»

ВСУ получили буржуйки от Олега Крота и «Фундации Течия» (фото из открытых источников)

Процесс изготовления и поставки буржуек начали в середине сентября прошлого года, сообщает сайт "Фундации Течия". Волонтеры в Кривом Роге сперва сделали несколько пробных образцов, протестировали их в полевых условиях, рассчитали оптимальные размеры и параметры, а затем запустили серийное производство. Каждая печка была украшена гербом Украины, серийным номером и надписью "ЗСУ".

"Когда мы разрабатывали печки, для нас были важны два ключевых параметра: оптимальные размеры для транспортировки и энергоэффективность для обогрева и приготовления пищи. По отзывам военных – нам все это удалось", – рассказывает Александр Овсейко, волонтер, занимающийся изготовлением печек.

"Фундация Течия" взяла на себя финансирование материалов и доставку печек на позиции. По состоянию на 25 января на фронт отправили более 70 печей. Их получили согласно запросам подразделения девятнадцати бригад: десантники, морпехи, теробороновцы, подразделения ПВО и механизированные бригады ВСУ.

"Эффективность защитников Украины зависит от опыта, вооружения, а также от бытовых условий. Возможность согреться в холодное время, разогреть пищу – это базовые вещи, без которых трудно говорить о нормальном самочувствии и физическом состоянии защитников. Поэтому мы помогли наладить производство печек, а также доставляем военным индивидуальные химические грелки", – рассказывает Олег Крот, директор ОО "Фундация Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, недавно "Фундация Течия" передала военным более 13 тысяч индивидуальных химических грелок. В целом с начала полномасштабного вторжения сумма помощи Силам обороны Украины от Фундации пересекла отметку в $21,5 млн. Отдельно Олег Крот выделил почти $40 млн на необходимые для ВСУ средства. Детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://techiia-fund.org/article/fundatsiya-techiya-zabezpechue-viyskovikh-pichkami-dlya-obigrivu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!