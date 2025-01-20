Подпадают ли под мобилизацию мужчины 50+ лет: объяснение

В сентябре 2024 года народный депутат Федор Вениславский заявил о существовании правила, согласно которому в Силах обороны мужчин 50-60 лет проводят по отдельному мобилизационному распоряжению. Военный адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец объяснил, происходит ли в Украине мобилизация мужчин в возрасте 50+.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Евгений Филипец в эфире "Эспрессо" прокомментировал информацию, что якобы для категории мужчин 50-60 лет не происходит мобилизации.

"Откуда взялась информация об этой директиве — ее распространил один народный депутат, и дальше это подхватили. Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Но этого нет", — объясняет юрист и подчеркивает, что мобилизацию 50-летних не остановлено.

Как объясняет Филипец, эту директиву "еще никто не видел в глаза". Однако, по его словам, на собственной практике лиц 53-54 лет отправляли в части обеспечения на разные должности, как это предусматривает директива.

Заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак отметила, что в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, что также касается и категории 50+.

"Относительно 50+ — все так же. Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам такие граждане считаются пригодными к несению службы", — говорит Козак и отмечает, что этих мужчин считают пригодными для несения службы в частях обеспечения.

Напомним, что народный депутат Федор Вениславский заявлял об отсутствии желания подразделений брать мужчин в возрасте 50+, ведь те физически не могут выдерживать нагрузку.

"Если у них нет важной военно-учетной специальности, смысла в их мобилизации сейчас нет", – заявил Вениславский.

По его словам, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет производится только в отдельных случаях. Например, если у них есть военно-учетные специальности, используемые в дефиците в армии, или в тыловые подразделения на должность поваров, ремонтников и другие.

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