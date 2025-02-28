Подоляк: «Трамп заманивает Путина в ловушку и хочет унизить Россию»

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу объяснил , что Дональд Трамп заманивает российского диктатора Владимира Путина в ловушку.

Михаил Подоляк

Подоляк убежден, что якобы пророссийская позиция Трампа – это только то, что кажется на первый взгляд. На самом же деле президент США имеет максимально прагматическую позицию и хочет получить на определенном падении России 3 вещи:

- практически монопольный доступ к российским ресурсам;

– практически монопольный контроль над этими ресурсами и внешней политикой в определенный момент;

- полностью унизить Россию.

" Это его прагматический подход, потому что Трамп считает, что это даст ему триллионы долларов прямой доходности. Он хочет доминировать, хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс – хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму " , – подчеркнул Подоляк.

Сейчас Трамп не готов жестко говорить с Россией, потому что видит перспективы получить контроль над ресурсной базой России. Поэтому Соединенные Штаты в рамках своей стратегии придерживаются концепта осторожных комментариев относительно России.

"Трамп держит открытым для России "окно возможностей" на время, чтобы заманить их в ловушку, получить то, что хочет получить, а после того ультимативно что-то требовать. Именно поэтому Трамп не хочет из-за жестких заявлений относительно России это "окно" закрыть", — объяснил советник главы ОПУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что "очень уважает" президента Украины Владимира Зеленского накануне их переговоров в Белом доме.