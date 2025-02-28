Подоляк: «Трамп заманивает Путина в ловушку и хочет унизить Россию»

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Недилько Ксения
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу объяснил , что Дональд Трамп заманивает российского диктатора Владимира Путина в ловушку.
Михаил Подоляк
Подоляк убежден, что якобы пророссийская позиция Трампа – это только то, что кажется на первый взгляд. На самом же деле президент США имеет максимально прагматическую позицию и хочет получить на определенном падении России 3 вещи:
- практически монопольный доступ к российским ресурсам;
– практически монопольный контроль над этими ресурсами и внешней политикой в определенный момент;
- полностью унизить Россию.
Сейчас Трамп не готов жестко говорить с Россией, потому что видит перспективы получить контроль над ресурсной базой России. Поэтому Соединенные Штаты в рамках своей стратегии придерживаются концепта осторожных комментариев относительно России.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что "очень уважает" президента Украины Владимира Зеленского накануне их переговоров в Белом доме.
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