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Подоляк: Трамп не станет подыгрывать Путину и поддерживать его инициативы

Трамп не будет поддерживать инициативу Путина: советник президента США озвучил позицию

10 ноября 2024, 00:00
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Черновалова Кристина

Дональд Трамп, новоизбранный президент США, не намерен поддерживать предложения президента России Владимира Путина. По мнению советника главы Офиса Президента США, Михаила Подоляка, Трамп предпочтет независимую и самостоятельную политику, поскольку не хочет быть "вторым номером" в международных делах. Такую позицию Подоляк выразил в прямом эфире телеканала "Мы — Украина".

Подоляк: Трамп не станет подыгрывать Путину и поддерживать его инициативы

Трамп не будет поддерживать инициативы Путина, - Подоляк

Подоляк пояснил, что Трамп стремится к лидирующей роли в мировой политике, поэтому не поддержит инициативы Путина, которые могут заставить его действовать в роли поддерживающего игрока.

"Если ты поддерживаешь инициативы Путина, это значит, что ты будешь играть под вторым номером. Я себе вовсе не представляю... Учитывая биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет". Только первым. И потому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии. Путин", – рассказал Михаил Подоляк.

Читайте на портале "Комментарии" — Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Дональд Трамп вскоре встретятся для обсуждения сотрудничества между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с представителем ЕС Жозепом Боррелем. По словам Сибиги, команды Зеленского и Трампа уже работают над организацией этой важной встречи.

Кроме того, "Комментарии" писали, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует изменить курс в вопросе урегулирования войны в Украине, предлагая сосредоточиться на достижении мира без обязательного возвращения Крыма. Как сообщил советник Трампа Брайан Ланза в интервью для BBC, Белый дом хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский представил свое "реалистическое видение мира" — без иллюзий по поводу оккупированных территорий.



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