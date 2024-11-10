Подоляк: Трамп не станет подыгрывать Путину и поддерживать его инициативы

Дональд Трамп, новоизбранный президент США, не намерен поддерживать предложения президента России Владимира Путина. По мнению советника главы Офиса Президента США, Михаила Подоляка, Трамп предпочтет независимую и самостоятельную политику, поскольку не хочет быть "вторым номером" в международных делах. Такую позицию Подоляк выразил в прямом эфире телеканала "Мы — Украина".

Трамп не будет поддерживать инициативы Путина, - Подоляк

Подоляк пояснил, что Трамп стремится к лидирующей роли в мировой политике, поэтому не поддержит инициативы Путина, которые могут заставить его действовать в роли поддерживающего игрока.

"Если ты поддерживаешь инициативы Путина, это значит, что ты будешь играть под вторым номером. Я себе вовсе не представляю... Учитывая биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет". Только первым. И потому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии. Путин", – рассказал Михаил Подоляк.

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