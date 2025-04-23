Подогревающее агрессору заявление: омбудсмен разгромил риторику Виткоффа о русском языке

Заявление специального представителя США Стива Виткоффа о возможном сохранении Россией части украинских территорий якобы из-за языкового вопроса абсолютно безосновательно. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в комментарии "Радио Свобода".

Стив Виткофф. Фото: Reuters

"Я хочу предостеречь: рассуждения о языковом вопросе, особенно со стороны наших международных партнеров, не имеют ничего общего ни с реальными обстоятельствами, ни с действующими международными договоренностями, которые Украина заключила", – подчеркнул Кремень.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп еще 1 марта подписал указ, согласно которому английский язык получил статус единственного государственного в Соединенных Штатах.

"Кто-кто, а Трамп должен прекрасно понимать значение языкового единства как составляющей национальной сплоченности. Его опыт должен стать сигналом для понимания, почему сохранение государственного языка так важно для каждой нации", — отметил языковой омбудсмен.

Кремень подчеркнул, что российские нарративы, пытающиеся оправдать агрессию языковым вопросом, неприемлемы как для украинского общества, так и для международного сообщества.

Он также добавил, что война существенно изменила языковую ситуацию в Украине — украинский язык стал основным во многих регионах, независимо от их географического положения.

"За эти годы в условиях войны мы наблюдаем глубокий возврат к украинскому языку — как в повседневном общении, так и в официальной сфере. На временно оккупированных территориях Россия продолжает навязывать русификацию, уничтожая украинскую культурную и языковую идентичность", — подытожил Кремень.

Портал "Комментарии" писал, что бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что специальный представитель президента США Стив Виткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине.