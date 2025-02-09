Подкосят боеспособность ВСУ: Зеленский разнес выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов может привести к потере боеспособности украинской армии.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? , это пауза. И Россия это обязательно будет использовать для контрнаступательных действий", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому вещателю ITV News.

Он подчеркнул, что хотя все стремятся к окончанию войны и проведению выборов, большинство граждан выступает против голосования в условиях войны.

"Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Если мы приостановим военное положение – потеряем армию. А без военных голосовать – нечестно. Они защищают нашу демократию. О какой демократии мы здесь говорим, если те, кто ее защищают, не могут голосовать?", – заметил глава государства.

Он также отметил, что выборы невозможно будет организовать за границей и на временно оккупированных территориях, что непременно станет основанием для России подвергать сомнению их легитимность.

Зеленский подчеркнул, что Кремль заинтересован в установлении в Украине контролируемого президента, который будет действовать в интересах России.

"Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожен с этим вопросом", — добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина является независимым государством, которое само определяет свою власть.

"Украина независима, у нее суверенитет, и потому она избрала вот такого президента, который есть; который защищает интересы Украины и украинцев. Я их защищаю и буду защищать, сколько бы ни находился на этом посту", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сказал, закончится ли война в 2025 году . Для завершения войны в 2025 году есть все необходимые условия, и это вполне выполнимо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, текст которого был опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и экономики Украины, разрушенной войной.