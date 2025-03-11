Американский подкастер Лекс Фридман, бравший интервью у президента Владимира Зеленского, пожаловался на взрывы в Москве сегодня ночью и утром, когда он находился в столице страны-агрессорки.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Взрывы постигли его и в Киеве, когда он приезжал в украинскую столицу, напомнил он в своем Х. Он назвал это "совсем не действиями сторон, стремящихся к миру".

"Сейчас я нахожусь в Москве, вскоре отправляюсь в Саудовскую Аравию... Тем не менее, я молюсь о скором заключении долговременного мирного соглашения. Я вношу свой маленький вклад в продвижение этого со всеми привлеченными сторонами", – написал Фридман.





В конце февраля подкастер анонсировал свою поездку в Москву. Пользователи сети предполагали, что он будет записывать интервью с Путиным. По крайней мере, он говорил о таких планах после разговора с Зеленским.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.

Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет – это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может".

Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на похваставшиеся посты ряда украинских телеграмм-каналов, что таким образом Киев пытается выиграть себе на будущих переговорах в саудовском городе Джидда.