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Подкастер Лекс Фридман пожаловался на бессонную ночь из-за атаки на Москву

Лекс Фридман был в Москве во время атаки беспилотников

сегодня, 11:37
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Недилько Ксения

Американский подкастер Лекс Фридман, бравший интервью у президента Владимира Зеленского, пожаловался на взрывы в Москве сегодня ночью и утром, когда он находился в столице страны-агрессорки.

Подкастер Лекс Фридман пожаловался на бессонную ночь из-за атаки на Москву

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Взрывы постигли его и в Киеве, когда он приезжал в украинскую столицу, напомнил он в своем Х. Он назвал это "совсем не действиями сторон, стремящихся к миру".

"Сейчас я нахожусь в Москве, вскоре отправляюсь в Саудовскую Аравию... Тем не менее, я молюсь о скором заключении долговременного мирного соглашения. Я вношу свой маленький вклад в продвижение этого со всеми привлеченными сторонами", – написал Фридман.


Подкастер Лекс Фридман пожаловался на бессонную ночь из-за атаки на Москву - фото 2

В конце февраля подкастер анонсировал свою поездку в Москву. Пользователи сети предполагали, что он будет записывать интервью с Путиным. По крайней мере, он говорил о таких планах после разговора с Зеленским.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.

Он также отметил, что ночная атака беспилотников связана с переговорами между Украиной и США. И налет – это "пропагандистский ход Киева", который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может".

Пропагандистка Юлия Витязева обратила внимание на похваставшиеся посты ряда украинских телеграмм-каналов, что таким образом Киев пытается выиграть себе на будущих переговорах в саудовском городе Джидда.



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