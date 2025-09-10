"Подготовка к массовой мобилизации женщин": что на самом деле происходит в Украине

Вражеская пропаганда снова начала разгонять фейковую информацию – якобы в Украине готовятся к массовой мобилизации женщин. Это уже не первая попытка повлиять на настроения украинцев. В этот раз российские пропагандисты придумали и факты, которые якобы должны убедить украинцев в том, что мобилизация женщин неизбежна.

Мобилизация женщин. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации отметили, что среди таких "фактов" пропагандистские ресурсы указывают: якобы, в Вооруженных Силах Украины вводят должности "советников командиров по гендерному равенству". А это, заявляют, якобы свидетельствует о подготовке к массовой мобилизации женщин. Также намеренно подают пример карьерного роста отдельной военнослужащей, чтобы подкрепить лживый нарратив.

"На самом деле такие утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Никаких решений или законопроектов об обязательной мобилизации женщин в Украине нет. Подобными вбросами Россия пытается подорвать моральный дух украинцев и сформировать ложное представление о якобы истощении мобилизационного ресурса нашего государства", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеские TG-каналы распространяли видео, якобы снятое в учебном центре Черниговской области. Оно показывает якобы "бесчеловечную подготовку мобилизованных".

В ЦПД объяснили, что верифицировав информацию в Силах обороны Украины, Центр сообщает, что это видео постановочное, отснятое на временно оккупированных территориях. Для ролика привлекли украиноязычное население, чтобы придать ему большее правдоподобие.

Подобный контент является элементом информационно-психологических операций России, направленных на дискредитацию мобилизационного процесса.



