Поддержка небезгранична: В Евросоюзе озвучили Украине серьезный ультиматум

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, прибывший 11 августа с визитом в Украину, призвал Киев не снижать темп реформ. По его словам, у поддержки Запада есть пределы, и Украина должна придерживаться определенных обязательств, чтобы сохранить международное доверие и поддержку. Об этом чешский дипломат написал в собственной колонке для издания "Европейская правда".

Фото: из открытых источников

Липовский подчеркнул, что украинское общество хорошо осознает: единственным реальным путем безопасности и стабильного развития является евроатлантическая интеграция, то есть вступление в Европейский Союз и НАТО. В этом, отметил министр, Чехия и дальше поддерживает Украину, однако эта поддержка не является автоматической.

"В этом у Украины есть наша большая поддержка, хотя и не безграничная", — отметил Липовский.

Он дал четко понять, что помощь будет продолжаться только при условии, что Киев будет демонстрировать прогресс в реформах, прежде всего в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

"Украина не должна замедлять реформы в стране, равно как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", — подчеркнул министр.

Это уже шестой визит Яна Липавского в Украину с начала полномасштабного вторжения, что свидетельствует о стабильном внимании Праги в ситуации в нашей стране. Однако его слова являются четким сигналом: политическая воля к изменениям и соблюдению европейских принципов остается ключевым условием продолжения международной поддержки.

