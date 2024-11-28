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Поддерживала "Вагнер" и сливала позиции ВСУ: шпионка из Донетчины сядет за решетку

Жительница Бахмутского района, которая передавала важные данные об украинских войсках, получила 15 лет заключения за сотрудничество с российской разведкой.

сегодня, 16:53
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Амбарцумян Анна

Дончанку, работавшую на российскую военную разведку, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и оправдывание агрессии России против Украины. Суд признал женщину виновной в сборе и передаче стратегически важных данных об украинских войсках Житомирской области. Она также превозносила русских наемников и активно поддерживала агрессора через социальные сети. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Поддерживала "Вагнер" и сливала позиции ВСУ: шпионка из Донетчины сядет за решетку

Агент РФ. ФОТО: gp.gov.ua

Шпионка собирала данные для российской армии

Согласно решению суда, женщина, которая переселилась в Житомирскую область в марте 2023 года, начала сотрудничать с российским офицером военной разведки через несколько месяцев. По заданию куратора она собирала информацию о военных объектах в Житомирской области, включая их охрану, перемещение техники и численность украинских войск. Для этого она фотографировала объекты, определяла их GPS-координаты и передавала данные противнику.

В ходе расследования выяснилось, что женщина также активно распространяла в соцсетях материалы, поддерживающие российских агрессоров, в частности, участников ППК "Вагнер". Она не только осуществляла шпионскую деятельность, но и занималась пропагандой поддержки страны-агрессора.

Правоохранители разоблачили деятельность предательницы в августе 2023 года, после чего она была задержана. Она ждала приговора под стражей. Суд назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества по всем обвинениям.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/do-15-rokiv-uvyaznennya-zasudzeno-doneccanku-yaka-peredavala-viiskovii-rozvidci-rf-dani-pro-zsu-na-zitomirshhini
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