Поддерживала "Вагнер" и сливала позиции ВСУ: шпионка из Донетчины сядет за решетку

Дончанку, работавшую на российскую военную разведку, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и оправдывание агрессии России против Украины. Суд признал женщину виновной в сборе и передаче стратегически важных данных об украинских войсках Житомирской области. Она также превозносила русских наемников и активно поддерживала агрессора через социальные сети. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Агент РФ. ФОТО: gp.gov.ua

Шпионка собирала данные для российской армии

Согласно решению суда, женщина, которая переселилась в Житомирскую область в марте 2023 года, начала сотрудничать с российским офицером военной разведки через несколько месяцев. По заданию куратора она собирала информацию о военных объектах в Житомирской области, включая их охрану, перемещение техники и численность украинских войск. Для этого она фотографировала объекты, определяла их GPS-координаты и передавала данные противнику.

В ходе расследования выяснилось, что женщина также активно распространяла в соцсетях материалы, поддерживающие российских агрессоров, в частности, участников ППК "Вагнер". Она не только осуществляла шпионскую деятельность, но и занималась пропагандой поддержки страны-агрессора.

Правоохранители разоблачили деятельность предательницы в августе 2023 года, после чего она была задержана. Она ждала приговора под стражей. Суд назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества по всем обвинениям.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.