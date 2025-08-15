logo

Война с Россией Поддерживает ли окружение Путина продолжение войны: на Западе указали на важный нюанс
Поддерживает ли окружение Путина продолжение войны: на Западе указали на важный нюанс

WP пишет о том, что среди окружения Путина растет усталость от войны

15 августа 2025, 10:56
Автор:
Большинство влиятельных людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают продолжение войны РФ против Украины, но боится ему об этом заявить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Washington Post".

Поддерживает ли окружение Путина продолжение войны: на Западе указали на важный нюанс

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что усталость от войны в Москве продолжает увеличиваться большими темпами. 

По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", — заявил он.

Другой человек, близкий к Кремлю, на условиях анонимности заявил, что саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске – это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война — стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в четверг, 14 августа, провел совещание с "высшим руководством" РФ. Такая встреча могла понадобиться диктатору, чтобы проверить, кто первым предложит договориться с Трампом и заключить перемирие. Это все понимали, поэтому предлагать такое – никто не осмелился. Но, с другой стороны, Путин чувствует, что договариваться надо, если отказать Трампу, он обидится и закопает РФ-экономику. Такое мнение высказал журналист и обозреватель Иван Яковина.




Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/14/russia-putin-trump-global-order/
