Поддерживает ли окружение Путина продолжение войны: на Западе указали на важный нюанс

Большинство влиятельных людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают продолжение войны РФ против Украины, но боится ему об этом заявить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что усталость от войны в Москве продолжает увеличиваться большими темпами.

По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", — заявил он.

Другой человек, близкий к Кремлю, на условиях анонимности заявил, что саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске – это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война — стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

